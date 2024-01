Mercato - OL : Lyon se lâche sur un retour de Benzema

Thibault Morlain

Si Karim Benzema est aujourd’hui un joueur d’Al-Ittihad en Arabie Saoudite, son avenir fait l’objet de certaines rumeurs. Alors que c’est loin d’être tout rose pour KB9, certains évoquent la possibilité déjà d’un départ. Mais où pourrait aller Benzema ? A l’OL, on rêve depuis longtemps de voir revenir l’enfant du pays. Une possibilité évoquée par Pierre Sage, l’entraîneur des Gones.

Lors du dernier mercato estival, Karim Benzema avait fait le choix de ne pas continuer l’aventure avec le Real Madrid, préférant alors un autre défi en rejoignant l’Arabie Saoudite. Cela fait donc maintenant quelques mois que le Ballon d’Or 2022 s’est engagé avec le club d’Al-Ittihad. Très attendu, Benzema a toutefois fait l’objet de nombreuses grosses critiques concernant ses performances. De quoi remettre en question son avenir en Arabie Saoudite ? Certains échos annoncent l’envie de Karim Benzema de revenir en Europe.

« Je ne sais même pas s’il est libre… »

Alors que Sports Zone avait révélé l’envie de Nasser Al-Khelaïfi d’obtenir le prêt de Karim Benzema au PSG, les fans de l’OL rêvent également de revoir le joueur formé chez les Gones. La question a d’ailleurs été posée à Pierre Sage. Ce mercredi, en conférence de presse, l’entraîneur de l’OL a alors avoué à propos de Benzema : « Ce serait un grand honneur, déjà, de le rencontrer parce que je ne l’ai jamais rencontré. Je ne sais même pas s’il est libre parce que sa situation n’est pas tout à fait claire dans son club. Il y a une histoire de vacances et de problèmes avec son club. Enfin, je lis ce qui est écrit mais je n’en sais finalement pas plus. Pour tout dire, on entend certains bruits sur les réseaux sociaux mais cela se limite à ça. Il n’y a pas grand-chose ».

Aucune négociation en cours