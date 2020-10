Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : L’énorme confidence de Thiago Mendes sur son mercato !

Publié le 30 octobre 2020 à 13h08 par G.d.S.S. mis à jour le 30 octobre 2020 à 13h09

Barré par une rude concurrence, Thiago Mendes a bien songé à quitter l’OL cet été comme il l’a confié.