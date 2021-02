Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : La prémonition de Kadewere avant son arrivée à l'OL !

Publié le 2 février 2021 à 14h38 par A.D.

Bien avant de s'engager avec l'OL, Tino Kadewere a rêvé qu'il portait les couleurs des Gones. Interrogé par France Football, l'attaquant zimbabwéen a raconté sa prémonition.