Mercato - OL : Islam Slimani envoie un message fort à Rudi Garcia !

Publié le 21 février 2021 à 18h25 par La rédaction mis à jour le 21 février 2021 à 18h27

Arrivé à l'OL où le trio offensif Kadewere-Toko Ekambi-Depay est bien implanté cette saison, Islam Slimani a clairement précisé qu'il n'était pas venu pour cirer le banc et qu'il allait se battre pour s'imposer.