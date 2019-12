Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Genesio répond à Aulas !

Publié le 19 décembre 2019 à 4h30 par A.M.

Il y a quelques jours, Jean-Michel Aulas reconnaissait qu'il a fait une erreur en laissant filer Bruno Genesio. Invité à commenter la sortie de son ancien président, le technicien français affiche quant à lui moins de regret.

L'OL a connu une première partie de saison plus que mouvementé. Sylvinho a effectivement été démis de ses fonctions quelques mois après son arrivée et a été remplacé par Rudi Garcia. Mais la situation sportive est loin d'être idéale et pousse même Jean-Michel Aulas à regretter de ne pas avoir conservé Bruno Genesio comme il le confiait récemment : « On a donné raison aux supporters avec Bruno Genesio et je m’en mords les doigts de ne pas l’avoir gardé (…) J’ai toujours l’habitude d’assumer mes décisions. Quand je suis allé voir Juni, il était partant avec Genesio. Je n’ai probablement pas été en harmonie avec ce que j’ai fait tout au long de ma carrière. Mais les supporters qui réclamaient le départ de Bruno doivent aussi se remettre en cause ». Bruno Genesio, qui a connu une fin d'aventure très agitée à l'OL, n'affiche quant à lui pas beaucoup de regrets suite à son départ.

Genesio a moins de regret qu'Aulas