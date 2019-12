Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Icardi recale publiquement un club étranger !

Publié le 19 décembre 2019 à 2h30 par G.d.S.S.

Même si la Juventus serait très intéressée par le profil de Mauro Icardi, Wanda Nara a refroidi les ardeurs du club italien en indiquant que son mari était très épanoui au PSG.

Actuellement prêté avec option d’achat (70M€) par l’Inter Milan au PSG, Mauro Icardi est en train de réaliser une grosse saison sous le maillot du club de la capitale. D’ailleurs, ses prestations ne seraient pas passées inaperçues à l’étranger, et la Juventus se verrait bien recruter le buteur argentin l’été prochain, mais le PSG semble passer en priorité dans l’esprit du clan Icardi.

« Il est heureux à Paris »