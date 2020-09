Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Garcia répond à Reine-Adélaïde !

Publié le 4 septembre 2020 à 22h20 par La rédaction mis à jour le 4 septembre 2020 à 22h30

Frustré par son temps de jeu lors du final 8 de la Ligue des Champions, Jeff Reine-Adélaïde a fait part de sa déception et de ses envies de départ. Rudi Garcia est revenu sur ces déclarations, visiblement agacé.