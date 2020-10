Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Djamel Benlamri justifie son transfert !

Publié le 24 octobre 2020 à 23h40 par La rédaction

Après quatre saisons à Al-Shabab Riya, Djamel Benlamri a rejoint l'OL. Un choix sportif au détriment du financier.