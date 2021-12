Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas se lâche sur le départ de Juninho !

Publié le 15 décembre 2021 à 10h42 par La rédaction mis à jour le 15 décembre 2021 à 10h47

Alors que Juninho a confirmé son envie de quitter l’OL dès cet hiver, Jean-Michel Aulas sort enfin du silence sur cet épineux dossier.