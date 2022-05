Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato - OGC Nice : Christophe Galtier prêt à claquer la porte ?

Publié le 8 mai 2022 à 21h14 par La rédaction mis à jour le 8 mai 2022 à 21h16

Sous contrat jusqu’en 2024, Christophe Galtier entretiendrait des relations assez fraîches avec ses dirigeants et réfléchirait déjà sur son avenir.