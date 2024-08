Mercato - Officiel : Un attaquant signe au RC Lens !

Arnaud De Kanel

Le RC Lens tient sa neuvième recrue estivale ! Alors que l'information avait fuité mercredi, le club artésien n'a pas trainé en annonçant ce jeudi la signature d'Anass Zaroury en provenance de Burnley. L'ailier marocain vient donc renforcer le secteur offensif de l'équipe de Will Still.

Le RC Lens passe à la vitesse supérieure. Alors que le mercato estival fermera ses portes dans un peu plus d'une semaine, le club artésien accélère dans les deux sens pour satisfaire les demandes de son entraineur Will Stil. Dans un secteur offensif orphelin d'Elye Wahi, les Sang et Or s'apprêtent à officialiser la venue de Martin Satriano. Mais en cette fin d'après-midi, le Racing a communiqué sur la venue d'un autre attaquant en la personne d'Anass Zaroury.

Zaroury signe pour 4 ans au RC Lens

L'ailier marocain a paraphé ce jeudi en contrat de quatre ans avec le RC Lens comme le précise le communiqué du club. Anass Zaroury arrive en provenance de Burnley, tout juste relégué en Championship. Lors de son passage à Charleroi, il avait notamment côtoyé une partie du staff de Will Still comme l'a reconnu Pierre Dréossi.

«Ce joueur a tout pour réussir à Lens»

« L’ensemble du Racing est heureux d’accueillir Anass Zaroury sous les couleurs sang et or. Anass est un offensif complet, pouvant évoluer à différents postes de l’attaque. Il est doté d’une grande qualité technique. Son profil de dynamiteur et son sens du but lui accordent la capacité d’initier et de conclure les actions. Mais au-delà de son bagage footballistique, Anass est surtout un garçon dont l’esprit est cohérent avec les valeurs lensoises. Sa fraicheur, sa maturité ou encore sa faculté à parler plusieurs langues vont lui permettre de se fondre rapidement dans notre collectif. Tout comme sa connaissance d’une partie du staff qu’il a côtoyée à Charleroi. Ce joueur a tout pour réussir à Lens. Bienvenue Anass ! », a déclaré le DG du RC Lens.