Mercato - RC Lens : Un deal bientôt bouclé avec le Qatar ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Avec un mercato animé, le RC Lens s'avance dans une nouvelle saison avec plus d'expérience. Le week-end dernier, le club a battu Angers (1-0) pour ses débuts et se présentera aux barrages de la Ligue Europa Conférence pour une nouvelle aventure. Avant ça, un joueur qui a connu la remontée en Ligue 1 et la belle histoire du club est sur le point de quitter le navire. Massadio Haïdara, défenseur franco-malien de 31 ans, a plusieurs touches, dont le Qatar.

Le mercato se termine dans un peu plus d'une semaine et le RC Lens pourrait connaître encore quelqus changements. En effet, Massadio Haïdara, présent au club depuis 2018, pourrait faire ses valises d'ici le 30 août puisqu'il a reçu un certain intérêt de la part d'un club qatari. Sous contrat jusqu'en 2025 à Lens, il avait précédemment dit non à 4 clubs.

Mercato - OM : Le RC Lens annonce du lourd avec Wahi https://t.co/Dty6eQzoaX pic.twitter.com/xhD2JVtjzX — le10sport (@le10sport) August 22, 2024

Lens a une touche au Qatar

Moins utilisé la saison dernière en raison de quelques petites blessures qui sont venues perturber sa saison, Massadio Haïdara pourrait faire ses valises très prochainement après avoir tout connu avec le RC Lens. Considéré comme l'un des piliers du club, il est courtisé par un club de Ligue 1 mais aussi par une formation au Qatar, comme l'indique Foot Mercato. Le club d'Al-Khor, promu en Qatar Stars League, a pris contact avec l'entourage du joueur ces derniers jours.

Un accord possible ?

Massadio Haïdara se dirige lentement vers la sortie comme la fin de son contrat tombe à la fin de la saison. Le RC Lens voudrait bien récupérer une somme pour son transfert à venir, lui qui est estimé à 2M€ à l'heure actuelle. Foot Mercato précise que ce n'est pas l'objectif d'Al-Khor, qui souhaite récupérer le joueur libre. Reste à savoir si une proposition parviendra aux dirigeants lensois, qui n'ont pas encore été contactés.