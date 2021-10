Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Daniel Sturridge a retrouvé un club !

Publié le 1 octobre 2021 à 13h23 par La rédaction mis à jour le 1 octobre 2021 à 13h25

Libre de tout contrat depuis un an et demi, Daniel Sturridge s’est finalement engagé avec un club australien pour relancer sa carrière.