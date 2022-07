Foot - Mercato - PSG

Mercato - Officiel : Le PSG présente sa révolution

Publié le 16 juillet 2022 à 12h30 par Arthur Montagne

Cet été, le PSG a décidé de procéder à plusieurs changements dans son organigramme. Ainsi, Luis Campos remplace Leonardo tandis que Christophe Galtier succède à Mauricio Pochettino sur le banc parisien. Pour le reste, il existait certaines incertitudes, mais le PSG a officialisé les nombreux changements en interne.

Après une saison décevante à de nombreux points de vue, le PSG a fait le ménage en interne. C'est ainsi que Leonardo a été démis de ses fonctions de directeur sportif. Pour le remplacer, Luis Campos a débarqué avec le titre de conseiller football. Autre changement majeur, l'arrivée de Christophe Galtier sur le banc pour remplacer Mauricio Pochettino. Mais ce n'est pas tout puisque le PSG a procédé à d'autres mouvements en interne qui viennent d'être officialisés.

Campos n'est pas seul

Pour commencer, le PSG a précisé le rôle de Luis Campos qui sera est en charge du recrutement, de l'organisation et de la performance de l'équipe professionnelle masculine. « Il a pour mission de mettre l’excellence et la rigueur au cœur du projet parisien », précise le communiqué du PSG qui ajoute qu'il sera secondé par Olivier Gagne. Déjà présent au LOSC aux côtés de Luis Campos et de Christophe Galtier, il a été nommé au poste de directeur adjoint du football professionnel. Olivier Gagne « sera notamment un interlocuteur précieux pour le staff de Christophe Galtier, placé sous la supervision du dirigeant portugais », comme l'explique le club parisien. En revanche, le rôle d'Antero Henrique n'est toujours pas mentionné. S'il est actif en coulisse, le dirigeant portugais n'est toutefois officiellement pas dans l'organigramme du PSG.

Le staff de Galtier est au complet

Avec la nomination de Christophe Galtier, le staff technique évolue également. Ainsi, l'ancien coach de l'OGC Nice a débarqué avec deux adjoints à savoir Thierry Oleksiak et Joao Sacramento. De son côté, Gianluca Spinelli reste l'entraîneur des gardiens mais sera désormais secondé par Jean-Luc Aubert, entraîneur adjoint des portiers parisiens. La préparation physique est confiée à Pedro Gomez, assisté par Alberto Piernas. Enfin, Isidro Ramon est responsable de l’analyse vidéo et sera accompagné par Antoine Guillotin et Vincent Brunet, deux analystes vidéo.

Un staff médical renforcé

Enfin, le staff médical est toujours sous la direction de Christophe Baudot, responsable médical. Dans son équipe, on retrouvera Quentin Vincent, docteur, et Cyril Praud, coordinateur kinésithérapeute. « Frédéric Mankowski, Joffrey Martin, Gael Pasquer, Rafael Martini, Dario Fort et Diego Mantovani composent toujours l'équipe de phytothérapeutes du club. Gaëlle Scalia, podologue et Sandrine Jarzaguet complètent l'équipe », ajoute le communiqué du PSG qui est conclu par « Nicolas Mayer est responsable de la performance. Dans ce pôle, il est assisté au quotidien par Denis Lefebve, Ricardo Rosa, Ben Michael Simpson, Maxime Coulerot et Cristoforo Filetti . »

L'organigramme complet du PSG

Direction sportive



- Luis Campos : conseiller football

- Olivier Gagne : directeur adjoint du football professionnel



Staff technique

- Christophe Galtier : entraîneur général de l’équipe première

- Thierry Oleksiak, Joao Sacramento : entraîneurs adjoints

- Gianluca Spinelli : entraineur des gardiens

- Jean-Luc Aubert : entraîneur adjoint des gardiens

- Pedro Gomez : préparateur physique

- Alberto Piernas : préparateur physique adjoint

- Isidro Ramon : responsable de l’analyse vidéo

- Antoine Guillotin, Vincent Brunet : analystes vidéo



Staff médical

- Christophe Baudot : responsable médical

- Quentin Vincent : docteur

- Cyril Praud : coordinateur kinésithérapeute

- Frédéric Mankowski, Joffrey Martin, Gael Pasquer, Rafael Martini, Dario Fort, Diego Mantovani : phytothérapeutes

- Gaëlle Scalia : podologue

- Sandrine Jarzaguet : assistante médicale



Staff performance



- Nicolas Mayer : responsable de la performance

- Denis Lefebve, Ricardo Rosa, Ben Michael Simpson, Maxime Coulerot, Cristoforo Filetti : assistants responsable performance