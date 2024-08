Mercato - Officiel : Du très lourd annoncé au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir officialisé son transfert au PSG pour 50M€, hors bonus, Désiré Doué se livre sans détour sur ce nouveau challenge. Et l’ancien crack du Stade Rennais justifie ce choix de carrière en promettant du très lourd pour son aventure avec le PSG, avec de solides ambitions dans toutes les compétitions.

C’était dans l’air du temps, c’est désormais officiel depuis le 17 août : Désiré Doué (19 ans) est un joueur du PSG ! Le jeune milieu offensif a bouclé son transfert en provenance du Stade Rennais pour 50M€, hors bonus, juste après la fin de son parcours aux JO de Paris 2024 sous les ordres de Thierry Henry. Et dans son premier entretien accordé au site officiel du PSG, Doué se livre sur les coulisses de son transfert.

« Un rêve qui se réalise »

« C'est un grand moment de joie de pouvoir rejoindre ce club. C'est de l'excitation forcément pour un jeune joueur comme moi, mais surtout beaucoup de bonheur. Beaucoup de fierté aussi. Et je suis très heureux. Je suis prêt à relever ce challenge, bien sûr. Je suis un grand amoureux du football et des grands projets comme ça, c'est tout ce qui me fait vibrer depuis que je suis tout petit. J'ai toujours eu ce rêve de jouer les plus grandes compétitions, de jouer dans les plus grands clubs et aujourd'hui, pouvoir jouer au Paris Saint-Germain, c'est un rêve qui se réalise. Je suis Français. Alors rejoindre le club de la capitale, c'est quelque chose de magnifique », indique le nouveau crack du PSG, qui annonce ensuite du très lourd au niveau de ses ambitions.

Doué promet de l’ambition au PSG

« Le Paris Saint-Germain, c'est le plus grand club de France. C'est un des plus grands clubs du monde. Le projet est très ambitieux et c'est un club qui a envie de gagner des titres et d'aller loin dans toutes les compétitions et c'est ce qui me plaît. Moi aussi, je suis un garçon qui a de grands objectifs, qui est très ambitieux. Donc directement, ça m'a beaucoup plu », poursuit Désiré Doué. Le message est passé…