Mercato - Officiel : Dani Ceballos retrouve Arsenal !

Prêté une saison à Arsenal, Dani Ceballos évoluera à nouveau chez les Gunners lors de cet exercice 2020-2021. Le club londonien a officialisé la nouvelle ce vendredi soir sur son compte Twitter.

Dani Ceballos n'évoluera pas avec le Real Madrid cette saison. Prêté lors de la saison 2019-2020 à Arsenal, le milieu de terrain de 24 ans va poursuivre son aventure avec les Gunners . Le club emmené par Mikel Arteta a annoncé ce vendredi soir sur son compte Twitter que Dani Ceballos était prêté une nouvelle saison par la Maison-Blanche .

Dani Ceballos has rejoined us for a second successive season-long loan from Real Madrid!