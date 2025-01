Mercato : Neymar va signer un contrat à la Messi ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En juin prochain, le contrat de Neymar avec Al-Hilal arrive à expiration. Il semble acté que l'international brésilien quittera le championnat saoudien à la fin de la saison. Selon des sources proches du joueur, des négociations ont débuté avec Chicago. Un contrat du même acabit que celui de Lionel Messi à l'Inter Miami est envisagé.

Après l’Arabie Saoudite, Neymar pourrait vivre le rêve américain. L’international brésilien n’a jamais fait mystère de son attirance pour la MLS, championnat au sein duquel évolue plusieurs de ses amis comme Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suarez et bien sûr Lionel Messi.

Neymar négocie avec une équipe américaine

Tous évoluent à l’Inter Miami et logiquement, certains se sont imaginés une reformation de la fameuse MSN, qui avait marqué l’histoire du FC Barcelone. Mais comme le confirme Give Me Sport, Neymar se serait rapproché d’une autre équipe américaine, le Chicago Fire. Ambitieux sur le marché des transferts, le club se serait entretenu avec son agent et son père.

Neymar va toucher autant que Messi ?

Pour le convaincre, Chicago Fire voudrait lui proposer un contrat XXL, semblable à celui de Lionel Messi. Pas suffisant pour l’entourage de Neymar, qui en demande plus. Il faut dire que la star toucherait environ 100M€ par an à Al-Hilal Les discussions se poursuivent, mais l’envie est de plus en présente dans le clan Neymar, notamment chez son père.