Mercato : Neymar dénonce une fake news sur son avenir !

Pendant le mercato estival, Neymar pourrait-il plier bagage seulement un an après avoir déposé ses valises à Al-Hilal et une saison éloignée des terrains en raison d’une blessure au genou ? Il est spécifié dans la presse qu’un retour à Santos serait une éventualité. Mais selon le principal intéressé, ce n’est pas vrai et pas d’actualité.

Après onze années sur le Vieux Continent, Neymar a fait le choix de quitter le football européen. Passé par le FC Barcelone et le PSG, l’attaquant brésilien a décidé de relever le challenge Al-Hilal dans une Saudi Pro League en plein essor. Le championnat saoudien se développe depuis la venue de Cristiano Ronaldo en fin décembre 2022. Victime en octobre dernier d’une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche, le Brésilien est éloigné des pelouses bien que son retour se rapproche sérieusement.

Un retour à Santos pour Neymar ?

En parallèle, c’est l’avenir de Neymar qui fait couler beaucoup d’encre dans la presse. D’ailleurs, le principal intéressé a affirmé à ESPN qu’il aimerait bien rejouer avec Lionel Messi avant la fin de sa carrière après le PSG et le FC Barcelone. L’Argentin évolue à l’Inter Miami depuis l’été dernier. Outre la Major League Soccer, un retour à Santos est évoqué dans les médias. Dès la saison prochaine ? Pas question selon Neymar.

«Ce qui se dit est complètement faux, il n'y a rien de prévu»