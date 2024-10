Mercato : Messi négocie avec le PSG, une punchline est lâchée

Alexis Brunet

Pendant deux saisons, Lionel Messi a évolué au PSG, après avoir quitté le FC Barcelone. L’Argentin a donc eu comme président Nasser Al-Khelaïfi et cela pose problème à Laurent Tapie, le fils de l’ancien boss de l’OM. Selon lui, les négociations ne pouvaient pas bien se passer, car l’attaquant est tout simplement plus connu que NAK.

Lors de l’émission But Football Club sur Sud Radio, Laurent Tapie, fils de l’ancien boss de l’OM a envoyé un tacle au PSG, mais surtout à son président, Nasser Al-Khelaïfi. « La difficulté c'est que quand on gère des joueurs qui ont une notoriété qui est plus grande que celle du président, ça pose problème. Avec mon père, c'était le contraire. Mon père recrutait des joueurs qui étaient moins célèbres que lui. Donc ça aide. »

NAK n’est personne pour Messi selon Tapie

Selon Laurent Tapie, les négociations entre Nasser Al-Khelaïfi et Lionel Messi ont dû être compliquées. Selon le fils de l’ancien boss de l’OM, l’Argentin n’avait aucune raison d’écouter quelqu’un de moins connu que lui et qui était professeur de tennis à la base. « Quand on a quelqu'un comme Nasser Al-Khelaïfi au PSG, je n'ai rien contre l'homme, qui a comme passé d'être prof de tennis au départ, et qui devient président du PSG et qui parle avec Messi, quand Messi entend Nasser lui parler, il entend personne. Il s'en fout complètement de ce que lui dit Nasser. »

NAK avait puni Messi

Nul ne sait si les relations entre Messi et Al-Khelaïfi étaient bonnes, mais l’Argentin ne sera finalement resté que deux saisons au PSG. Lors de son aventure dans la capitale, le président parisien l’avait d’ailleurs sanctionné pendant quelques jours d’entraînements et de matches pour un voyage non autorisé en Arabie saoudite.