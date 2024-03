Mercato : Mbappé s’en va, qui doit le remplacer au PSG ?

Pierrick Levallet

Avec le départ de Kylian Mbappé qui se profile, le PSG chercherait des solutions pour le remplacer. Luis Enrique accorderait notamment plus de temps de jeu à Bradley Barcola et pourrait tenter des choses avec Ousmane Dembélé. Il pourrait également donner une nouvelle chance à Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, ou alors laisser Luis Campos recruter une nouvelle star cet été.

Mi-février, Kylian Mbappé a annoncé sa décision aux dirigeants du PSG. L’international français ne compte pas prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que la star de 25 ans avait trois offres sur la table, mais tout indique qu’elle finira par signer au Real Madrid.

Barcola, Dembélé... Luis Enrique tente des choses au PSG

De son côté, Luis Enrique commencerait à chercher des solutions pour préparer la vie sans Kylian Mbappé. Le technicien espagnol a notamment permis à Bradley Barcola d’évoluer sur le côté gauche de l’attaque. La presse espagnole a indiqué que l’ancien de l’OL était voué à avoir un rôle important au PSG la saison prochaine avec le départ de Kylian Mbappé. Luis Enrique pourrait aussi confier les clés de l’équipe à Ousmane Dembélé. L’international français a été repositionné dans l’axe contre la Real Sociedad ce mardi. Luis Enrique pourrait chercher à expérimenter des choses avec le champion du monde 2018 en vue de la saison prochaine.

Une dernière chance pour Kolo Muani et Gonçalo Ramos ?

Mais le PSG pourrait aussi tenter de relancer Randal Kolo Muani. Recruté pour 90M€ l’été dernier, l’attaquant de 25 ans peine à s’imposer dans la capitale. Le départ de Kylian Mbappé devrait toutefois libérer une place en attaque et pourrait permettre à l’international français de se libérer. Luis Enrique pourrait également laisser une chance à Gonçalo Ramos. Le Portugais ne dispose que de peu de temps de jeu depuis le début de saison mais il s’est malgré tout montré décisif à 9 reprises pour le moment (8 buts et une passe décisive en 27 matchs).

Luis Campos garde un oeil sur le mercato

Le PSG pourrait aussi se tourner vers le mercato. Le club de la capitale attend notamment le retour de Xavi Simons, prêté au RB Leipzig cette saison. Le Néerlandais est considéré par certains comme le digne héritier de Kylian Mbappé chez les Rouge-et-Bleu. Luis Campos scruterait cependant quelques pistes sur le marché des transferts. Le conseiller football parisien garderait un œil sur Victor Osimhen, Rafael Leão ou encore Marcus Rashford.



