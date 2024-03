Mercato : Incroyable, il va sauver la mise au PSG ?

Thomas Bourseau

Bien qu’il n’ait été nommé entraîneur du PSG seulement l’été dernier, Luis Enrique est déjà annoncé comme éventuellement partant pour le FC Barcelone par la presse espagnole pour remplacer Xavi Hernandez. Néanmoins, Thomas Tuchel pourrait ôter cette épine du pied du Paris Saint-Germain.

Luis Enrique est déjà parvenu à faire mieux que son prédécesseur Christophe Galtier sur le banc de touche du PSG : à savoir franchir le cap des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions. Et alors que le FC Barcelone va perdre son entraîneur Xavi Hernandez en fin de saison, la Cadena SER évoque une volonté du Barça de faire d’Enrique son successeur.

Luis Enrique à Barcelone ? Xavi sort du silence

De passage en conférence de presse jeudi, Xavi Hernandez a été invité à s’exprimer sur la rumeur Luis Enrique, ex-entraîneur du FC Barcelone entre 2014 et 2017. « Je ne parle pas des prochains entraîneurs. Nous sommes concentrés sur le match de demain et je ne devrais pas parler de cela. Nous devrions nous concentrer sur Majorque, qui vient de battre Gérone et d'éliminer la Real Sociedad ».

Tuchel prêt à succéder à Xavi au Barça ?