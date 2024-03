Après Mbappé, le PSG va boucler un deal inattendu ?

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé va partir librement et gratuitement. Sur le point d'être snobé pour le contrat de naming de la Ligue 1, Uber Eats pourrait se consoler en bouclant un deal avec le club de la capitale. En effet, le service de livraison de plats cuisinés aurait la possibilité de devenir un nouveau sponsor maillot du PSG.

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec la LFP, Uber Eats était sur le point de rempiler pour le naming de la Ligue 1. Mais comme annoncé par Daniel Riolo, c'est finalement McDonald's qui va s'engager avec la Ligue de Football Professionnel. L'instance devant trouver des solutions financières pour combler le départ de Kylian Mbappé.

«Ils sont peut-être en train de négocier le dos du maillot du PSG»

« Uber Eats ? La Ligue leur a dit qu’il fallait augmenter et ils ont augmenté un peu quand même. Le 21 décembre, champagne à LFP, accord verbal, Uber continue avec plus de contreparties, notamment autour des questions business qui tournent toujours autour du PSG. Ça se fait, mais ça ne se signe pas. (L'offre de McDonald's) est arrivée directement sur le bureau du patron (Labrune). La dernière fois, j’ai dit que c’était 20 millions par an, mais c’est 30 par an. C’est un contrat monumental. Uber était monté à 19M€. C’est un contrat incroyable pour la L1 » , a précisé Daniel Riolo dans l'émission l' After Foot de ce mercredi soir.

«Ils vont probablement continuer à donner 8M€»