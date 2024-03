PSG : Critiqué, Mbappé fait taire tout le monde !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé n’est pas vraiment l’attaquant star qui effectue le plus gros travail défensif du football européen. Bien au contraire. Pourtant, contre la Real Sociedad mardi soir (2-1), Mbappé a été aperçu faire des pressings et des tâches défensives. De quoi lui permettre de remettre les pendules à l’heure après coup.

Les critiques ont récemment fusé au sujet de l’attitude de Kylian Mbappé au PSG. Le meilleur buteur de l’histoire du club a notamment été pointé du doigt lorsque vendredi dernier, alors remplacé par Randal Kolo Muani à la mi-temps, il se doucha et rejoignait sa mère en tribunes VIP à Louis II plutôt que de s’asseoir sur le banc des remplaçants face à l’AS Monaco (0-0).

Au cœur d’une polémique, Mbappé double la mise

En parallèle, et ce depuis de longs mois à présent, c’est l’implication défensive de Kylian Mbappé qui fait occasionnellement débat chez les observateurs. Auteur d’un double mardi soir en 1/8ème de finale retour de Ligue des champions face à la Real Sociedad (2-1), l’homme du match s’est confié au micro de CBS Sports sur ce point, estimant avoir fait « du bon travail ».

Mbappé : Thierry Henry sonne l’alerte rouge pour son départ du PSG ! https://t.co/6T7zBdTR4C pic.twitter.com/tUvtYC0Yqg — le10sport (@le10sport) March 6, 2024

Mbappé est satisfait de son travail défensif