Mbappé - PSG : Nouvel épisode de la saga, une légende s’inquiète

Thomas Bourseau

Alors que Kylian Mbappé vit ses dernières semaines en tant que joueur du PSG, le capitaine de l’équipe de France a traversés quelques jours spéciaux et délicats au vu de la polémique sur son attitude après son remplacement à Monaco la semaine dernière. Thierry Henry est monté au créneau, demandant aux deux parties de ne pas finir sur « une mauvaise note ».

Kylian Mbappé va quitter le PSG en fin de saison et a entamé sa tournée d’adieu depuis l’annonce de son départ au président Nasser Al-Khelaïfi à la mi-février. Néanmoins, de par ses récentes prestations et surtout son remplacement prématuré à la mi-temps d’AS Monaco - PSG vendredi dernier (0-0), Mbappé a beaucoup fait parler de lui ces derniers jours.

«Il y a toujours une histoire avec Mbappé»

Une polémique est née car Kylian Mbappé n’a pas prit place sur le banc des remplaçants au retour des vestiaires. Au contraire, la star du PSG s’est douchée et s’en est allée rejoindre sa mère Fayza Lamari dans les tribunes VIP de Louis II. Ce qui a généré bon nombre de commentaires négatifs. Sur le plateau de CBS Sports , Thierry Henry a donné sa version des faits. « Mais évidemment, il y a toujours une histoire avec Mbappé. Contre Monaco, il sort du terrain à la mi-temps, puis il décide d'aller s'asseoir dans les tribunes près de sa maman alors que normalement quand on est remplacé, on va sur le banc et on continue à regarder le match là-bas ».

Départ de Mbappé : Une déclaration d’amour pour tout changer ? https://t.co/7TIPt1CrgA pic.twitter.com/9gJExMtDUL — le10sport (@le10sport) March 6, 2024

«Je ne veux juste pas qu’il quitte le Paris Saint-Germain sur une mauvaise note»