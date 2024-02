Mercato : Mbappé offre son successeur au PSG !

Axel Cornic

Le mercato estival 2024 pourrait être celui de Kylian Mbappé, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain approche de son terme. Le Real Madrid attendrait le Français les bras ouverts, mais les débats tournent surtout sur la recherche de son successeur du côté de Paris, avec une piste qui semble se confirmer depuis quelques jours.

On assiste peut-être aux derniers mois de Kylian Mbappé avec le maillot du PSG. En fin de contrat le capitaine de l’équipe de France aurait décidé de donner un nouvel élan à sa carrière selon les dernières indiscrétions du Parisien , en rejoignant le Real Madrid. Un club qui le suit depuis des années déjà et qui pourrait bien avoir gain de cause après de nombreux échecs.

Osimhen au PSG

Mais qui va remplacer Mbappé au PSG ? Plusieurs médias à l’étranger parlent ces derniers jours de Victor Osimhen, que Luis Campos connaît bien, puisque c’est lui qui l’avait recruté au LOSC en 2019 avant de le vendre au Napoli une saison plus tard, pour 75M€. The Telegraph annonce que le Nigérian serait même la grande priorité parisienne pour le prochain mercato estival.

Il aurait pu rejoindre le Real Madrid, mais Mbappé...