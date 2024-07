Mercato : Mbappé au Real Madrid, Ancelotti sort enfin du silence !

Axel Cornic

C’est le grand jour pour Kylian Mbappé, qui a été officiellement présenté aux supporters comme tout nouveau joueur du Real Madrid, dans un stade Santiago Bernabeu bondé. C’est un nouveau chapitre de sa carrière qui commence, avec la star française qui a déjà pu rencontrer son nouvel entraineur, l’Italien Carlo Ancelotti.

Après dix saisons passées en Ligue 1, dont sept au PSG, Kylian Mbappé découvre une toute nouvelle réalité. Le Français a choisi de poursuivre sa carrière en Espagne et ce mardi, il a été officiellement présenté comme tout nouveau joueur du Real Madrid, club qu’il souhaitait rejoindre depuis plusieurs années déjà.

Bienvenido al mejor club del mundo.

Bienvenido a tu casa, Kylian.

HALA MADRID!@KMbappe @realmadrid pic.twitter.com/6JcZ6Us0Yf — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) July 16, 2024

Le jouer de Mbappé à Madrid

L’attente était immense et le stade Santiago Bernabéu a fait le plein pour la présentation du nouveau numéro 9 des Merengue. Les médias espagnols parlent en effet de 80.000 à 85.000 personnes pour voir Kylian Mbappé, ce qui ferait plus que la présentation d’un certain Cristiano Ronaldo en juillet 2009.

« Bienvenu chez toi Kylian »

L’arrivée de l’attaquant de 25 ans a évidemment déclenché de nombreuses réactions et Carlo Ancelotti lui a notamment souhaité la bienvenue avec un message sur X. « Bienvenu dans le meilleur club au monde, bienvenu chez toi Kylian. Hala Madrid ! » a écrit le coach du Real Madrid, avec une photo le montrant en compagnie de Kylian Mbappé.