Mercato : Manchester United veut blinder Maguire !

Publié le 10 octobre 2021 à 15h09 par La rédaction

Sous contrat jusqu'en juin 2025, Harry Maguire pourrait prochainement se voir récompenser de ses prestations avec une prolongation qui pourrait en faire l'un des Mancuniens les mieux payés.