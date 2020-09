Foot - Mercato

Mercato : Lucien Favre monte au créneau pour Jadon Sancho !

Publié le 14 septembre 2020 à 19h40 par La rédaction

Alors que Manchester United serait toujours intéressé par un transfert de Jadon Sancho, l’entraîneur du Borussia Dortmund s’est montré très clair concernant l’avenir du talent anglais.