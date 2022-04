Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Une décision tonitruante bientôt prise pour l'avenir de Ben Arfa ?

Publié le 5 avril 2022 à 17h10 par P.L. mis à jour le 5 avril 2022 à 17h13

Suite à son altercation ce samedi avec Tiago Djalo et Jocelyn Gourvennec, Hatem Ben Arfa est tenu à l'écart du groupe professionnel. Et le joueur de 35 ans n'aurait pas encore fait son retour au centre d'entraînement, alors que le LOSC souhaiterait régler cette affaire au plus vite.

Arrivé cet hiver au LOSC, l’aventure de Hatem Ben Arfa pourrait bientôt toucher à sa fin. Ce samedi, après du match nul contre Bordeaux (0-0), le joueur de 35 ans aurait eu une altercation plutôt virulente avec Tiago Djalo et Jocelyn Gourvennec. De ce fait, l’international tricolore a été mis à l’écart du groupe, le temps de trouver une solution. Mais alors que le LOSC souhaiterait régler cette affaire au plus vite, l’ancien de l’OL et de l’OM ne serait pas prêt de faire son retour.

Le LOSC veut régler le cas Ben Arfa au plus vite