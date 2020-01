Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato : L’option Sagna envisagé par le FC Nantes ?

Publié le 19 janvier 2020 à 13h40 par T.M.

Actuellement, Bacary Sagna est libre de tout contrat, lui qui a quitté Montreal à l'issue de la dernière saison de MLS. Une opportunité qui n’aurait visiblement pas échappé au FC Nantes.