Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un joueur de Ligue 1 se rapprocherait du Barça !

Publié le 19 janvier 2020 à 11h30 par La rédaction

Le milieu offensif brésilien Matheus Pereira, actuellement prêté à Dijon par la Juventus, serait sur les tablettes du Barça.

Barcelone n’a pas encore lancé véritablement son mercato hivernal. Mais on s’activerait en coulisses afin de tirer le plus possible de cette fenêtre de transferts. Mis à part le changement d’entraîneur, Barcelone n’a pour l’instant enregistré aucune arrivée et a vu son jeune milieu Carles Alena partir en direction du Betis Séville. Mais le club pourrait se pencher sur le prometteur milieu offensif brésilien prêté à Dijon, par la Juventus, Matheus Pereira.

Matheus Peireira serait bien dans le viseur de Barcelone