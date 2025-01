Mercato : L'OM veut un chouchou de Mourinho !

Axel Cornic

Le mercato de janvier vient d’ouvrir ses portes et l’Olympique de Marseille pourrait offrir encore quelques renforts à Roberto De Zerbi, qui en a vu plus d’une dizaine débarquer cet été. Et le prochain pourrait bien venir de Serie A, avec le club phocéen qui serait sur les traces d’un international polonais de l’AS Roma.

La révolution continue à Marseille, où Pablo Longoria et Mehdi Benatia sont à l’affût de la moindre occasion pour renforcer l’équipe. La défense et le milieu devraient être les secteurs prioritaires, avec l’OM qui semble notamment chasser du côté de la Serie A. Et les prochaines semaines s’annoncent mouvementées pour le club phocéen...

L’OM veut Zalewski

Récemment, le pistes menant au championnat italien sont nombreuses, avec Nicolo Fagioli de la Juventus ou encore Giacomo Raspadori du Napoli. Mais une toute nouvelle piste a fait surface ces dernières heures, puisque Relevo nous apprend que l’OM serait sur les traces de Nicolas Zalewski, international polonais de l’AS Roma. Le changement d’entraineur lui a été fatal, puisque depuis l’arrivée de Claudio Ranieri il ne joue quasiment plus et pourrait donc changer de club cet hiver.

Mourinho en est fan

Son contrat se termine en juin prochain et Relevo assure qu’il aurait déjà informé l’AS Roma de sa volonté de ne pas prolonger, ce qui devrait faciliter son départ. L’OM aurait approché la Roma pour se renseigner à son sujet, mais plusieurs clubs semblent être sur le coup... notamment le Fenerbahçe de José Mourinho ! Le Portugais, qui a eu Zalewski sous ses ordres chez les Giallorossi, est totalement fan et il pousserait selon plusieurs médias turcs pour le retrouver au cours de ce mercato de janvier.