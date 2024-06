Mercato : L'OM va toucher un gros pactole avec ce flop !

Jean de Teyssière

Un an et puis c'est tout. Arrivé comme une superstar à l'aéroport de Marignane il y a à peine un an, Iliman Ndiaye ne disputera pas la prochaine saison sous le maillot de l'OM. Son club de cœur ne compte pas garder celui qui n'a jamais réussi à briller l'année dernière et qui passerait actuellement sa visite médicale à Everton. L'OM pourrait même récupérer 20M€, soit le prix de son achat l'été dernier.

Le seul souvenir marquant d'Iliman Ndiaye à l'OM sera donc son arrivée impressionnante à Marseille l'année dernière. De nombreux supporters s'étaient pressés à l'atterrissage de l'avion de celui qui avait déjà joué pour ce club, lorsqu'il faisait partie du centre de formation à ses 11 ans. Mais après quatre buts et trois passes décisives toutes compétitions confondues en 46 rencontres, l'ancien attaquant de Sheffield va retraverser la Manche pour poursuivre sa carrière...

Iliman Ndiaye passe sa visite médicale à Everton

D'après les informations de Fabrizio Romano, confirmées par Le Parisien , Iliman Ndiaye et l'OM c'est (déjà) bientôt fini. L'attaquant de 24 ans est actuellement à Liverpool pour y passer sa visite médicale. Si elle se déroule bien, il signera dans la foulée un contrat avec les Toffees et mettra déjà fin à son aventure marseillaise, commencée il y a à peine un an. Un contrat de 5 ans est évoqué.

Transfert à 22M€, l'OM donne les détails https://t.co/4LcfA0h8qn pic.twitter.com/xHQXe338mV — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Un transfert de 20M€ ?