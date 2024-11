Mercato : L’OM transfère un fan pour jouer avec Rabiot ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques semaines de l'ouverture du mercato d'hiver, l'OM s'active en coulisses pour se renforcer. Et bien que le secteur défensif sera priorisé, un renfort au milieu de terrain pourrait également être recherché. Il faut dire que l'OM pourrait être tenté à l'idée d'attirer un profil créateur. Dans cette optique, la piste menant à Himad Abdelli a circulé. Et cela tombe bien, le joueur du SCO Angers est fan du club marseillais.

Le mercato d'hiver ouvrira ses portes le 1er janvier prochain et l'OM pourrait une nouvelle fois se montrer actif. Le secteur défensif sera au cœur des préoccupations de la direction marseillaise qui pourrait également se renseigner sur la possibilité de recruter un milieu de terrain avec un profil créatif, notamment dans l'optique de compenser la grave blessure de Valentin Carboni à un poste où ni Amine Harit ni Ismaël Koné n'ont donné satisfaction.

L'OM sur Abdelli ?

C'est ainsi que la piste menant à Himad Abdelli a circulé ces derniers jours. Et pour Romain Canuti, il s'agit même du profil parfait pour épauler Pierre-Emile Hojbjerg et Adrien Rabiot. « Himad Abdelli d'Angers, son nom ne fait pas rêver pour l'instant, mais il s'inscrit parfaitement dans la complémentarité d'un milieu avec Hojbjerg et Rabiot », confiait le journaliste au micro du Talk Show du Phocéen.

«J’aime Marseille aussi, je ne vais pas mentir»

Et cela tombe bien puisque Himad Abdelli est un grand fan de l'OM. Présent dans les tribunes du Vélodrome pour le classique contre le PSG, le numéro 10 du SCO Angers confirmait d'ailleurs son affection pour le club marseillais dans une interview accordée à 90Football : « C’est un stade qui fait rêver. J’y suis allé au moins une dizaine de fois. Mon père et ma mère aiment Marseille, j’ai grandi avec ça. Donc j’aime Marseille aussi, je ne vais pas mentir. S’il y a un PSG-OM, ils vont être pour Marseille. Mais ils ne regardent pas tous les matches, ce serait mentir. Moi oui, à un moment donné, je regardais tous les matches de l’OM quand ils étaient en Coupe d’Europe, ou les gros matches de Ligue 1. Je les regardais tous ». Autrement dit, APierre-Emile Hojbjerg et Adrien Rabiot pourraient prochainement être épaulés par un supporter de l'OM.