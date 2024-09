Mercato : L’OM signe le joueur qui va enflammer Marseille ?

Thomas Bourseau

Dans les dernières heures du mercato estival, Pablo Longoria est parvenu, avec l’aide de son conseiller sportif Medhi Benatia, une onzième et ultime recrue à Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM pourra donc compter sur Neal Maupay au terme de la trêve internationale. Et les supporters vont découvrir un joueur qui ressemble au Vélodrome.

Le tandem Pablo Longoria - Medhi Benatia a offert un nouveau onze de départ flambant neuf à Roberto De Zerbi. En effet, le président de l’OM et son conseiller sportif ont bouclé pas moins de onze recrues pendant le mercato estival. La dernière en date fut Neal Maupay (28 ans) qui était devenu une priorité aux yeux de la direction de l’Olympique de Marseille dans le cadre du remplacement de Faris Moumbagna qui a contracté une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit le 17 août dernier.

«L’OM est la plus belle porte de retour»

Formé à l’OGC Nice et passé par l’ASSE ainsi que le Stade Brestois, Neal Maupay avait mis les voiles à 21 ans sur les terres anglaises. Après sept saisons en Premier League, le natif de Versailles a signé son retour dans le football français, par la grande porte : l’unique club de l’hexagone à avoir soulevé la Ligue des champions. « Je suis assez excité car ça fait longtemps que j'ai quitté le championnat de France et revenir dans un club comme l'OM est la plus belle porte de retour ».

«Être ici est un privilège, un honneur»

Pour les médias du club phocéen, Neal Maupay s’est enflammé pour sa signature à l’Olympique de Marseille qui est à ses yeux la plus grande équipe de l’histoire du football français. « Un club mythique, des joueurs emblématiques, son stade, ses supporters, la ville... Je pense que l'OM est le plus grand club français. Être ici est un privilège, un honneur, je vais tout faire pour honorer ce maillot et je suis sûr qu'il y a de belles choses qui nous attendent ».

«Ma mentalité colle avec celle des supporters et du club»

Dans des propos rapportés par La Provence, Neal Maupay a d’ailleurs annoncé du lourd aux bouillants supporters de l’OM au vu de son état d’esprit qui colle à ceux de suiveurs et passionnés de l’Olympique de Marseille. « J'ai évolué, j'étais un enfant lorsque je suis parti, je reviens en tant qu'adulte. J'ai plus confiance en mes qualités, mon jeu et je sais ce que je peux apporter à mon équipe. Je donne tout pour le maillot que je porte et ma mentalité colle avec celle des supporters et du club ».