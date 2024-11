Mercato : L'OM plombé à cause d'un nom prestigieux ?

Axel Cornic

Cet été, l’Olympique de Marseille a recruté plus d’une dizaine de joueurs, mais Roberto De Zerbi aurait aimé plus. En toute fin du mercato, le coach italien aurait en effet réclamé un profil plus technique au milieu de terrai avec notamment l’occasion Arthur Melo… qui n’est finalement jamais arrivé de la Juventus.

Considéré comme l’une des nouvelles promesses du football brésilien lors de son arrivée au FC Barcelone en 2018, Arthur Melo n’a pas vraiment confirmé en Europe. Et son départ à la Juventus ne l’a pas aidé à se relancer, puisqu’il multiplie les prêts depuis quelques saisons sans jamais convaincre aucun club.

Arthur à l’OM ?

Lors du dernier mercato estival il a encore été poussé vers la sortie et son nom a notamment été lié à l’OM, qui n’a toutefois pas réussi à boucler son arrivée. Mais une deuxième chance pourrait bientôt se présenter, puisque Arthur n’a toujours pas joué la moindre minute avec la Juventus cette saison et son départ en janvier semble être devenu une évidence.

Fàbregas le veut à Como

D’après les informations de TMW, l’OM serait bien sur le coup et figurerait même parmi les grands favoris pour rafler la mise avec Arthur Melo. Deux clubs de Serie A pourraient toutefois venir compliquer les choses, puisque le portail italien nous apprend que Cesc Fàbregas aurait réclamé son arrivée du côté de Como. L’autre danger serait Bologna, où sévit Vincenzo Italiano, qui a déjà eu le milieu brésilien sous ses ordres à la Fiorentina la saison dernière.