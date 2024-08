Mercato : L’OM n’en veut plus, le feuilleton touche à sa fin !

Thomas Bourseau

Devenu indésirable aux yeux de Roberto De Zerbi et du nouveau projet sportif initié de par l’arrivée de l’entraîneur italien cet été, Pau Lopez est amené à aller voir ailleurs. L’Espagne pourrait être le nouveau terrain de jeu du gardien de l’OM au vu des supposés intérêts de Girona et de l’Atletico de Madrid. La décision devrait tomber cette semaine.

Entre l’OM et Pau Lopez, l’amour n’aura duré que trois ans. En 2021, le gardien espagnol débarquait à Marseille. A 29 ans, son temps est plus que jamais compté puisqu’il ne fait plus partie des plans du staff technique à présent géré par l’entraîneur Roberto De Zerbi. En parallèle, l’Olympique de Marseille a accueilli deux nouveaux portiers en les personnes de Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange.

Pau Lopez a la cote en Espagne !

La prochaine destination de Pau Lopez pourrait d’ores et déjà être connue. Après son transfert avorté à Côme, ce n’est pas en Italie, mais plutôt en Espagne que le gardien de l’OM devrait se diriger. Et pour cause, Girona émettrait le souhait d’inclure Lopez en ses rangs à en croire La Cadena SER. Les discussions entre les dirigeants du club de la ville de Gérone et leurs homologues de l’Olympique de Marseille auraient déjà débuté pour le transfert de Pau Lopez.

Girona ou l’Atletico ? Réponse cette semaine

L’Atletico de Madrid serait également de la partie. La Cadena SER affirme ce mercredi que le club rojiblanco cultiverait tout autant le désir de s’attacher les services de Pau Lopez. Toutefois, à l’instant T, aucune décision n’aurait été prise de la part du principal intéressé. Cependant, l’attente ne devrait pas être trop longue puisque le média espagnol assure que Lopez ferait son choix cette semaine pour son nouveau challenge. L’OM est prévenu, il n'y a plus qu'à patienter désormais. En parallèle, l'Olympique de Marseille devra se pencher sur les autres indésirables comme Samuel Gigot, Chancel Mbemba, Jordan Veretout ou encore Ulisses Garcia.