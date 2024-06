Mercato : L’OM ne peut pas boucler un transfert

Arnaud De Kanel

Sous contrat avec le RC Lens jusqu'en 2028, Brice Samba pourrait envisager un départ cet été, en raison des besoins financiers du club nordiste. Ces derniers jours, l'OM a été évoqué comme une destination possible pour l'international français, qui souhaiterait d'ailleurs retrouver Marseille. Cependant, cette opération semble irréalisable pour le club phocéen faute de moyens.

Les récentes prestations de Pau Lopez n'ayant pas convaincu tout le monde, l'OM pourrait envisager de recruter un nouveau gardien lors du prochain mercato estival. Brice Samba, âgé de 30 ans et ancien portier du club phocéen où il avait été la doublure de Steve Mandanda, figure sur la short-list de l'OM. Actuellement au RC Lens, l'avenir de Samba dans le club lensois est incertain, ce qui pourrait faciliter son retour à Marseille. Mais le club présidé par Pablo Longoria n'aurait pas l'argent nécessaire...



Mercato : «L’OM touche au but», c’est imminent pour le prochain entraîneur ? https://t.co/xsRKlM3077 pic.twitter.com/RvfTbOUdyN — le10sport (@le10sport) June 9, 2024

Samba opte pour un retour à l'OM

Sous contrat avec le RC Lens jusqu'en 2028, Brice Samba pourrait être transféré cet été, permettant au club de récupérer une somme substantielle. Selon La Provence , le gardien numéro deux de l'équipe de France nourrit un vif désir de retourner à l'OM. Cependant, ce dossier s'annonce déjà complexe. D'une part, Mohamed Toubache-Ter a refroidi cette piste sur X . « Ses représentants en parlent à tous les clubs et disent qu’il y a une ouverture. L’OM ? Il y avait un bruissement d’intérêt, mais rien de sérieux », a-t-il déclaré. Et dans un second temps, les finances de l'OM ne permettent pas de concrétiser ce transfert.

L'OM n'a pas les moyens !