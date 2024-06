Un grand entraîneur veut recaler l'OM, il l'annonce en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à dénicher un nouvel entraîneur le plus rapidement possible, l'OM attend toujours un signe de Sergio Conceiçao, pourtant officiellement libre depuis la rupture de son contrat avec le FC Porto. Mais Jérôme Rothen n'est clairement pas optimiste pour le club phocéen et craint que le technicien portugais attende une meilleure opportunité sur le marché.

Malgré l'annonce précoce du départ de Jean-Louis Gasset, l'OM n'a toujours pas nommé son nouvel entraîneur. Après avoir vu Paulo Fonseca rejoindre l'AC Milan, le club phocéen a jeté son dévolu sur Sergio Conceiçao. Mais d'après Jérôme Rothen, là encore, cela s'annonce mal.

Mercato : L'ASSE tente un premier gros transfert ! https://t.co/mgDeJVQWhe pic.twitter.com/C46qLBM6rh — le10sport (@le10sport) June 9, 2024

Rothen inquiet pour la signature de Conceiçao

« Aujourd’hui Marseille fait moins rêver qu’à une certaine époque surtout quand tu t’appelle Conceiçao et que tu es un entraîneur qui est passé par un grand club et qui a gagné des titres. Donc l’OM est obligé de faire en fonction de leur désire de leur choix. Et le choix numéro 1 pour Conceiçao, ce n’est pas l’Olympique de Marseille », assure l'ancien joueur du PSG au micro de Rothen s'enflamme , avant de poursuivre.

«Le choix numéro 1 pour Conceiçao, ce n’est pas l’Olympique de Marseille»