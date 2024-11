Mercato : L'OM le met au défi pour sa signature !

Thomas Bourseau

Pol Lirola a refait surface à l'OM cet été après deux exercices en prêt à l'étranger. Comme ce fut le cas avec ses prédécesseurs, Roberto De Zerbi ne semblait pas vouloir s'appuyer sur le défenseur espagnol qui a su inverser la tendance au fil des semaines. Cependant, son avenir se jouerait dès maintenant du côté de l'Olympique de Marseille.

Après deux saisons loin de la cité phocéenne de par ses prêts en Espagne à Elche et en Italie à Frosinone, Pol Lirola a retrouvé l'OM pendant le mercato estival. Un marché des transferts pour lequel il n'était pas prévu de traverser sans quitter à nouveau l'Olympique de Marseille. C'est du moins l'information communiquée par Florent Germain vendredi soir.

«Il y avait la conviction qu'il fallait qu'il parte»

Joint par RMC en direct de l'Orange Vélodrome dans le cadre de la rencontre opposant l'OM à l'AJ Auxerre, le journaliste de la radio a affirmé que Pol Lirola ne figurait pas dans les plans initiaux de Roberto De Zerbi. Cependant, le latéral droit espagnol a eu le technicien italien à l'usure au fil des semaines. « Lirola ? Quand on en parlait en interne jusqu'à la fin août, il y avait la conviction qu'il fallait qu'il parte. Le staff de Roberto De Zerbi ne comptait pas vraiment sur lui et au final, comme ils se connaissent et qu'il a mûri en apprenant de ses erreurs, Lirola est revanchard ».

«Il sait qu'il est dans une période importante»

Dans l'After Live, Florent Germain s'est projeté sur l'avenir de Pol Lirola à l'OM. De par son contrat qui arrivera à expiration à l'été 2026, le défenseur de 27 ans jouerait actuellement très gros sous les ordres de Roberto De Zerbi en ce début de saison. « Il sera en fin de contrat en juin 2026. Il sait qu'il est dans une période importante parce que Pablo Longoria n'aime pas quand on arrive à un an de la fin de son contrat. Ca va se jouer cette saison, d'évaluer son avenir ou de partir. Il est en train de se faire une place dans ces 15 joueurs qui peuvent compter aux yeux de De Zerbi ».