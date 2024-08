Mercato : L'OM lâche une réponse fracassante à Chelsea

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant dernièrement accueilli Derek Cornelius, l'OM n'a pas encore terminé son mercato ertival. Actuellement, l'une des priorités du club phocéen est de se trouver un nouveau gardien. La tendance semble être, ces dernières heures, à une arrivée de Geronimo Rulli. Une quête qui aurait d'ailleurs amené l'OM à recaler Chelsea.

Toujours en instance de départ à l'OM, Pau Lopez devrait laisser sa place dans les buts du club phocéen. La question est cependant de savoir à qui... Ce feuilleton n'en finit plus de faire parler et il a déjà connu de nombreux rebondissements. Mais il semblerait que l'OM touche au but puisque Geronimo Rulli, actuellement à l'Ajax Amsterdam, se rapprocherait de Marseille.

Rulli arrive à l'OM ?

L'Equipe le confirme ce mardi, Geronimo Rulli est attendu à l'OM, où son profil est très apprécié par Roberto De Zerbi. Récemment éliminé des JO avec l'Argentine, le gardien de l'Ajax Amsterdam verrait d'un bon oeil un possible départ sur la Canebière. Pour cela, il faudra lâcher 3-4M€ au club néerlandais.

Petrovic refoulé

L'OM aurait également pu trouver son bonheur du côté de Chelsea. Comme le révèle le quotidien sportif, les Blues auraient proposé le profil de Djordje Petrovic au club phocéen. La réponse aurait alors été fracassante. Pas intéressé, l'OM aurait recalé le club londonien et le gardien serbe de 24 ans.