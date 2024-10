Mercato : L’OM lâche 30M€, un «très grand joueur» a signé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant le mercato estival, l’OM n’a pas chômé, notamment pour renforcer son secteur offensif. Dans cette optique, le club phocéen a notamment lâché 30M€ pour recruter pour Elye Wahi en provenance du RC Lens. Et bien qu’il réalise un début de saison poussif, l’attaquant français peut toutefois compter sur le soutien de Geronimo Rulli.

«C'est un très grand joueur»

« C'est un très grand joueur, Elye Wahi, mais il est aussi très jeune et on sait tous que dans le football, et surtout quand on est jeune, on vit souvent des hauts et des bas », estime le gardien de but de l’OM en conférence de presse, avant de poursuivre.

«On doit tous être là derrière lui, le soutenir»

« On veut tous qu'il performe tout de suite, on attend tout quelque chose de lui tout de suite, mais il faut du temps, il y aura des hauts et des bas, mais le plus important c'est qu'il ait la confiance de tous ses partenaires, et il l'a. On doit tous être là derrière lui, le soutenir, l'aider, je n'ai aucun doute », ajoute Geronimo Rulli.