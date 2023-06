Mercato : L’OM est en grand danger pour sa star

Arnaud De Kanel

Tête d'affiche du recrutement marseillais l'été dernier, Alexis Sanchez a répondu aux attentes. L'attaquant chilien a porté l'OM tout au long de la saison mais il pourrait déjà plier bagage. A la fin du mois, Sanchez sera libre et son agent aurait rencontré un autre club.

L'OM a trouvé sa nouvelle star. Dans une animation offensive peu flamboyante, Alexis Sanchez est sorti du lot. L'expérimenté chilien, passé notamment par le FC Barcelone, Arsenal, Manchester United et l'Inter Milan, s'est mis le public du Vélodrome dans la poche. Un public qui l'a convaincu en partie de prolonger son contrat avec l'OM. Problème, rien n'est signé et un club turc se serait entretenu avec son agent.

«Je suis heureux et content»

« Je vois année après année. J'ai un contrat d'un an à Marseille. Cela dépend aussi de comment je me sens physiquement. Est-ce que j'aimerais prolonger ? Oui. Je suis heureux et content (à Marseille), j'aime les supporters », avait déclaré Alexis Sanchez pour l'émission 24 Horas sur TVN Chili . Galatasaray serait revenu à la charge.

Rencontre entre l'agent de Sanchez et Galatasaray