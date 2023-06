L’OM fonce sur un crack, la guerre est lancée

Baptiste Berkowicz

Auteur d'une saison exceptionnelle à titre individuel, Elye Wahi voit de nombreux courtisans s'intéresser à lui. L'attaquant de Montpellier tenterait bien une nouvelle expérience la saison prochaine. Alors que Marseille lui fait les yeux doux, d'autres écuries européennes ne sont pas insensibles aux qualités du joueur de 20 ans. La concurrence fait rage.

Avec ses 19 buts plantés en Ligue 1, Elye Wahi a marqué de son empreinte la saison dernière du championnat de France. L'attaquant montpelliérain a tapé dans l'oeil de nombreuses équipes en Europe.

L'Angleterre et l'Allemagne lui tendent les bras

L'avenir d'Elye Wahi pourrait bien s'écrire en dehors de Montpellier, et ce dès cet été. Le Parisien révèle que le goleador français suscite les convoitises à l’étranger. Newcastle, Arsenal en Premier League mais aussi Dortmund, Francfort et le RB Leipzig en Bundesliga sont intéressés par l'attaquant de 20 ans. En France, l'OM est notamment dans la course.

Marseille se tient prêt