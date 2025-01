Mercato : L'OM dit stop pour ces deux joueurs !

Amadou Diawara

Alors qu'Elye Wahi a rejoint l'Eintracht Francfort, l'OM de Pablo Longoria voudrait recruter un tout nouvel avant-centre lors de ce mercato hivernal. En ce sens, le club phocéen aurait coché les noms de Santiago Gimenez et de Brian Brobbey. Toutefois, l'OM aurait finalement tiré un trait sur ces deux buteurs.

Arrivé à l'OM lors du dernier mercato estival, Elye Wahi a déjà claqué la porte du Vélodrome. En effet, le club présidé par Pablo Longoria a vendu son numéro 9 à l'Eintracht lors de ce mercato hivernal, et ce, pour une somme proche de 26M€. Elye Wahi ayant paraphé un bail de cinq ans et demi à Francfort.

L'OM a oublié Gimenez et Brobbey

Pour pallier le départ d'Elye Wahi, l'OM serait à la recherche d'un nouvel avant-centre. Dans cette optique, la direction marseillaise aurait identifié plusieurs profils, dont ceux de deux pensionnaires d'Eredivisie aux Pays-Bas : Santiago Gimenez (Feyenoord Rotterdam) et Brian Brobbey (Ajax Amsterdam). Mais à en croire Florent Germain, l'OM aurait finalement renoncé à l'idée de recruter ces deux buteurs.

«Marseille est passé à autre chose»

« 25, 30M€ vont revenir dans les caisses grâce à Wahi. Est-ce évident pour les dirigeants de trouver l'oiseau rare en attaque à 8 jours de la fin du mercato ? Il y a des pistes qui ont été évoquées comme Gimenez, Brobbey, mais Marseille est passé à autre chose. Ce n'est pas si évident. Gouiri, c'était dans le cadre d'un éventuel prêt d'Ismael Koné à Rennes, parce que l'OM le pousse vers la sortie et ne veut plus l'avoir dans son effectif. Et puis ils ont tenté le coup de refourguer un ou deux joueurs et de récupérer Gouiri », a déclaré Florent Germain, présent dans l'émission l'After Foot ce lundi soir. Reste à savoir si l'OM va finalement recruter un nouvel avant-centre lors de ce mercato hivernal.