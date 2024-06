Mercato : L’OM déjà en galère pour ce transfert à 0€ ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours en quête de nouveaux talents pour son mercato estival, l’OM a des vues sur Moussa Diarra, qui présente l’avantage d’être libre sur le marché depuis son départ de Toulouse. Mais le club phocéen va devoir affronter une rude concurrence pour rafler la mise avec le défenseur central malien, qui intéressé aussi Rennes et l’OGC Nice.

Leonardo Balerdi, Jonathan Clauss, Samuel Gigot, Chancel Mbemba… L’OM semble bien parti pour perdre un certain nombre de ses éléments défensifs cet été, et c’est la raison pour laquelle la direction s’active pour le recrutement. Lilian Brassier (24 ans, Brest) est d'ores et déjà annoncé en approche dans le cadre d'un transfert avoisinant les 10M€, mais ce n'est pas tout puisque l'OM en pince également pour Moussa Diarra (23 ans), l'ancien défenseur central de Toulouse.

Surprise, Galtier relance le mercato de l’OM ! https://t.co/k90JmYy83R pic.twitter.com/v8OJsKikku — le10sport (@le10sport) June 20, 2024

Diarra, une belle opportunité pour l'OM

L'international malien (3 sélections) avait officialisé son départ libre le mois dernier : « Après huit années passées au club, il est temps pour moi de prendre un nouveau virage dans ma carrière de footballeur. Je tiens à remercier le club de m’avoir fait confiance durant toutes ces années. De nombreux souvenirs me viennent en tête : mon arrivée en 2016 au centre de formation, notre parcours en Gambardella en 2019, notre titre de champion de Ligue 2, notre victoire en Coupe de France, et bien sûr, l’aventure en Coupe d’Europe. Merci Toulouse », indiquait Moussa Diarra. Et alors que l'OM est annoncé sur ses traces et souhaite le récupérer gratuitement cet été, la concurrence s'annonce rude dans ce dossier.

L'OGC Nice et Rennes également sur le coup