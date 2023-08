Mercato : L'OM boucle un deal, cette précision importante

Pierrick Levallet

L'OM est peut-être sur le point de boucler son prochain transfert. Considéré comme indésirable, Pol Lirola devrait quitter le club phocéen cet été. Le latéral droit de 26 ans devrait être prêté à Frosinone en Italie. Un accord total aurait été trouvé entre toutes les parties. En revanche, il n'y aurait aucune option d'achat comprise dans le deal.

Plutôt actif dans le sens des arrivées il y a quelques semaines, l’OM se concentre désormais sur son opération dégraissage. Le club phocéen veut se séparer de quelques indésirables et a déjà bouclé les départs de Cengiz Ünder et de Ruslan Malinovskyi. Isaak Touré et Matteo Guendouzi pourraient également quitter l’équipe de Marcelino cet été.

Transferts : Un deal à 16M€ proposé à l'OM https://t.co/sNyXd9wxFL pic.twitter.com/Psq6UUqNSA — le10sport (@le10sport) August 23, 2023

Pol Lirola prend la direction de Frosinone

Pol Lirola ne devrait pas non plus échapper à ce grand ménage. Prêté à Elche la saison passée, le joueur de 26 ans n’a pas convaincu et a fait son retour à l’OM cet été. Mais il ne devrait pas s’éterniser sur la Canebière. Récemment, Frosinone s’est positionné pour le recruter. Son départ semblerait d’ailleurs acté désormais.

Aucune option d'achat comprise dans le deal