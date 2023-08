Catastrophe à l’OM, il doit trouver 40M€

Arnaud De Kanel

Battu aux tirs aux buts par le Panathinaïkós, l'OM ne participera pas à la prochaine édition de la Ligue des champions. Un manque à gagner considérable pour le club phocéen qui va devoir combler ce trou. Pour cela, Pablo Longoria espère récupérer 40M€ d'ici la fin du mercato.

C'est un nouveau désastre pour le football français sur la scène européenne. Mardi dernier, l'OM a été éliminé au troisième tour préliminaire de Ligue des champions et ne participera donc pas à la phase de poule de la coupe aux grandes oreilles. Un manque à gagner compris entre 17 et 19M€ selon RMC Sport , qui contraint donc Pablo Longoria à se séparer de plusieurs éléments.

Longoria budgétise 40M€ de départs

Le président de l'OM avait tout de même tenu à rassurer les supporters au soir même de cette désillusion. Il avait alors assuré : « Cela ne change pas beaucoup sur ce qu’on voulait faire d’ici à la fin du mercato. Ça change un peu sur l’attrait de la Ligue des champions que l’on a plus. On n’a pas de besoin financier de vendre des joueurs. » Mais la réalité serait tout autre. D'après les informations du journal L'Equipe , Pablo Longoria aurait budgétisé pour 40M€ de départs. L'OM devrait donc vendre des joueurs avant la fin du mercato et les victimes sont quasiment connues.

Qui suivra Malinovskyi ?

La première d'entre-elles se nomme Ruslan Malinovskyi. L'attaquant ukrainien a été prêté avec option d'achat (10M€) au Genoa. Le prochain devrait être Mattéo Guendouzi. Déclassé dans la hiérarchie et poussé vers la sortie depuis de nombreux mois, le vice-champion du monde ferait l'objet d'une offre de la Lazio Rome. L'OM, qui espérait encore en récupérer 40M€ l'hiver dernier, devrait se contenter de 20M€. Ensuite, le club phocéen espère toujours faire partir Pol Lirola et Jordan Amavi mais les prétendants ne se bousculent pas pour les deux latéraux. Le mercato est donc encore loin d'être terminé à Marseille.