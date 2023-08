OM : Guendouzi dit oui pour son transfert, une date est fixée

Hugo Chirossel

Après deux saisons passées à l’OM, Matteo Guendouzi semble se rapprocher sérieusement d’un départ. Bien qu’il ait encore deux ans de contrat, le milieu de terrain âgé de 24 ans fait l’objet d’un intérêt de la Lazio. Les dirigeants marseillais verraient d’un œil un transfert de l'international français, qui a ouvert la porte à un départ pour la Serie A.

Avec l’arrivée de Geoffrey Kondogbia, il y a embouteillage au milieu de terrain à l’OM. En ajoutant Valentin Rongier, Jordan Veretout, Pape Gueye, qui reviendra de sa suspension dans un peu plus de trois mois, et Matteo Guendouzi, ils sont désormais cinq pour seulement deux postes, Marcelino faisant évoluer ses équipes avec deux joueurs devant la défense. Les dirigeants marseillais veulent donc se séparer d’un élément dans ce secteur de jeu et c’est le dernier nommé qui devrait en faire les frais.

Guendouzi se rapproche d’un départ de l’OM

Il faut dire que l’avenir de Matteo Guendouzi fait l’objet de rumeurs de transfert depuis plusieurs semaines, voire mois. En janvier dernier, un intérêt d’Aston Villa avait été évoqué, mais le milieu de terrain âgé de 24 ans était finalement resté à l'OM. Cette fois-ci, son départ semble bel et bien d’actualité. Ces derniers jours, la presse italienne rapporte que la Lazio est intéressée par Matteo Guendouzi et qu’une offre de 15M€ a même été repoussée par l’OM.

Guendouzi tenté par la Lazio