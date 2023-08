Un nouveau chiffre est révélé pour le transfert de Guendouzi

Axel Cornic

Sans la Ligue des Champions, Pablo Longoria va devoir faire des sacrifices en cette fin de mercato estival et le principal candidat au départ semble être Mattéo Guendouzi. Ce dernier a l’une des plus grosses valeurs marchandes de l’Olympique de Marseille et plusieurs clubs semblent vouloir tenter leur chance pour s’attacher ses services.

C’est un nouveau mercato agité que nous a livré l’OM, avec Pablo Longoria aux manettes. Tous les secteurs ont été renforcés, mais avec la non-qualification en Ligue des Champions les Marseillais vont prendre le retour de bâton, avec plusieurs joueurs qui pourraient être poussés vers la sortie.

L’OM a refusé 15M€

C’est notamment le cas de Mattéo Guendouzi, qui semble avoir la grosse cote à l’étranger. La Repubblica a récemment révélé que le milieu de terrain a fait l’objet d’une offre de la part de Galatasaray, d’une valeur de 15M€. Pas assez pour l’OM, puisqu’elle aurait tout simplement été refusée.

La Lazio va dégainer pour Guendouzi